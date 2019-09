Fuga a tutto gas sull'auto rubata, ladri si schiantano nel campo

A bordo di una Fiat Punto rubata, hanno incrociato sulla loro strada una pattuglia della Stradale di Desenzano: alla vista della paletta, l'uomo al volante ha schiacciato l'acceleratore, provando a seminare i poliziotti. E' una fuga da brividi quella andata in scena mercoledì mattina lungo le strade di Lonato del Garda, in zona Sedena. Tutto è accaduto poco prima delle 11.

Tra manovre azzardate e sorpassi, la spericolata corsa è finita malissimo: la Fiat Punto, tallonata dagli agenti della Stradale, è uscita di strada e si è ribaltata in un campo che costeggia via Bertoletto.

La coppia che era a bordo - un uomo e una donna stranieri - non è riuscita a proseguire a piedi. Entrambi sono stati fermati dalla polizia e poi sottoposti ai controlli di rito. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze per soccorrere i fuggitivi: pare che nessuno di loro necessiti di cure ospedaliere. Indagini in corso per identificare la coppia e risalire al proprietario dell'auto rubata, a bordo della quale non si esclude ci possa essere anche della droga.