Fermata al volante senza patente: "L'ho dimenticata a casa", ma non l'aveva mai presa

Viaggiava in auto con la figlioletta di pochi anni, nonostante non avesse mai preso la patente, e quando gli agenti della Polizia Locale l'hanno fermata si è giustificata con la più classica e banale delle scuse: "L'ho dimenticata a casa".

Peccato che siano bastate poche verifiche e la consultazione dell'archivio digitale per accertare che in realtà la donna, una 41enne di origine indiana di casa a Calcinato, non aveva mai preso la licenza di guida. Non solo: dalle verifiche è emerso che l'auto sulla quale viaggiava, una Lancia Y, era intesta a lei, come pure altre macchine avute in passato. In buona sostanza, la donna guidava da quando da quando era arrivata in Italia, 18 anni fa, ma senza aver mai preso la patente.

L'utilitaria è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre alla donna, fermato a Lonato in via Cesare Battisti, è stata comminata una maxi multa da 5.600 euro. Non solo: le bugie raccontate agli agenti della Polizia Locale potrebbero costarle una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.