Una scarica elettrica da 380 volt: saltano elettrodomestici e televisori

La scossa si è sentita, eccome: una scarica da oltre 300 volt (con picchi misurati fino a 380) che ha colpito un intero quartiere a Lonato del Garda, e circa un centinaio di famiglie. Alcuni si sono trovati senza corrente, altri invece sono alle prese con la conta dei danni, per tutti gli elettrodomestici e le apparecchiature che sono saltate.

Elettrodomestici e lavatrici, televisori e computer, luci e prese: insomma di tutto e di più per i residenti di Via Marchesino, Via dell'Olmo, Via del Pesco, Via delle Rose, Via del Ciliegio e una parte di Via Regia Antica. I tecnici di E-Distribuzione – la società che gestisce le linee di media e bassa tensione per conto di Enel – sono intervenuti tempestivamente sul posto.

L'allarme è stato lanciato sabato mattina intorno alle 11: tutto è tornato alla normalità, almeno per quel che riguarda la tensione della corrente, più o meno nel tardo pomeriggio. Ma anche domenica si sarebbero registrati alcuni “sbalzi”.