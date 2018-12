Raffica di furti: 8 abitazioni svaligiate, donna sorprende i ladri in casa

8 colpi in una sola notte, e sono sempre riusciti a farla franca. Sono state notti di lavoro straordinario per una (o più) banda di malviventi entra in azione sul Basso Garda, specialmente nelle frazioni di San Polo e San Tomaso a Lonato, come riportato sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi.

Dopo che nei giorni scorsi alcuni residenti nelle due frazioni avevano notato uno strano lampeggiare notturno di torce, si sono effettivamente registrati i colpi: addirittura 8 in una sola notte. Tutti i furti sono stati messi a segno con la presenza delle famiglie nelle abitazioni, con i ladri che sono entrati dalla porta o dalle finestre.

In un caso, una donna ha sorpreso i ladri all'interno dopo che questi avevano fatto saltare con un piede di porco il portoncino in metallo e la porta d'ingresso. I ladri sono comunque riusciti a fuggire con la borsetta della donna.