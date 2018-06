Scivola mentre carica il camion e batte la testa: grave autotrasportatore

Grave infortunio sul lavoro giovedì pomeriggio all'interno dello stabilimento del gruppo Feralpi di Lonato del Garda: un uomo di 65 anni è caduto mentre stava lavorando sul rimorchio del suo camion e avrebbe battuto la testa con violenza. La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 16: sul posto è giunta un'ambulanza a sirene spiegate e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Neigli istanti successivi all'incidente si è temuto il peggio: dopo la brutta caduta, l'autotrasportatore si sarebbe rialzato, per poi accasciarsi al suolo privo di sensi. Dopo le prime cure prestate sul posto, il 65enne (dipendente di una ditta esterna) è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato per un sospetto trauma cranico: le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul rimorchio del suo tir: stava legando tra loro alcune bobine di ferro, quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, rovinando a terra. Per i rilievi sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Desenzano e gli ispettori dell'Ats del Garda.