Ubriaca, guidava un'auto senza assicurazione e sotto sequestro

Durante i fine settimana, per la prevenzione delle stragi dovute all'euforia del week-end, ma anche durante i giorni infrasettimanali: i controlli delle forze dell'ordine sulle strade bresciane proseguono senza sosta anche in questa coda d'estate, e le sorprese, spesso, non mancano.

Oltre a rilevare la velocità dei mezzi e a controllare il tasso alcolemico dei conducenti, gli agenti verificano la copertura assicurativa dei veicoli. Proprio a questo proposito, l'esito dei controlli è allarmante: solo nell'ultima settimana sono stati ben 14 i mezzi sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo da parte del Comando intercomunale di Polizia locale di Calcinato, Lonato e Bedizzole.

A bordo di uno di questi mezzi - fermato alle porte di Lonato del Garda - è stata trovata una donna di 39 anni residente a Desenzano che si è messa alla guida pur avendo bevuto: nel suo sangue è stato rilevato un tasso alcolemico tra gli 0,5 e 0,8 grammi per litro. La sorpresa è arrivata però inserendo la targa della sua Multipla nel database: il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo (sequestro), e il mezzo era privo di assicurazione.