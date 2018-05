Ubriaco, non si ferma al posto di blocco: arrestato dopo 25 km di fuga

I carabinieri temevano si trattasse di un pluripregiudicato, di un criminale, di un corriere della droga, di un ladro colto con la merce rubata. Invece non era nulla di tutto ciò, si trattava di un ubriaco al volante che non voleva farsi ritirare la patente. Il fatto risale alla notte di giovedì.

Il posto di blocco era allestito lungo la Statale 567, nei pressi della Cameo, tra Lonato del Garda e Desenzano. Alla vista della paletta alzata da un carabiniere, un giovane - che viaggiava in auto con un coetaneo 23enne, entrambe residenti in un paese dell'hinterland cittadino - anziché fermarsi ha accelerato tentando la fuga.

Dirigendosi verso Lonato, l'auto è uscita dalla Statale allo svincolo per Calcinato, proseguendo poi verso Ponte San Marco. La fuga, a folle velocità, con le sirene spiegate, si è interrotta solo dopo 25 chilometri, allo scoppio di una gomma per l'auto dei due giovani. Il conducente è stato arrestato e processato in direttissima: la condanna è stata di sei mesi di reclusione, con pena sospesa. Sarebbe stato meglio un normale ritiro della patente.