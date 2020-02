Raffica di furti in paese: ladri acrobati in azione all'ora di cena

Un'intera zona residenziale nel mirino di una o più bande di ladri. Succede a Lonato del Garda: nei giorni scorsi numerosi appartamenti sono stati svaligiati dai malviventi. Non solo abitazioni poste al primo piano, ma pure a quelli superiori: i ladri si sarebbero arrampicati su grondaie e pali per raggiungere le finestre e poi scardinarle, senza produrre rumori sospetti.

I colpi, circa una decina quelli segnalati alle forze dell'ordine, sono stati portati a termine nella zona Nord del paese. Tre le vie passate al setaccio dai topi d'appartamento: via Del Santuario, via Regia Antica e, infine, via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Per entrare in azione i malviventi aspettano il calar della sera: la maggior parte dei furti sarebbe infatti avvenuta all'ora di cena e senza che nessuno dei vicini si accorgesse di nulla. Ladri acrobati e pure silenziosi, a quanto pare, che agiscono indisturbati: in pochi minuti arraffano preziosi e contanti e poi si danno alla fuga.

E sui social monta la rabbia dei cittadini che chiedono maggiori controlli.