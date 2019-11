Voragini per strada, 'strage' di gomme bucate: la Provinciale è un incubo

Se non troppo lontano è stato attivato il nuovo autovelox, sulla Strada Provinciale 567 invece non mancano le buche: piccole voragini, profonde anche più di 20 centimetri, che domenica pomeriggio hanno scatenato il panico tra gli automobilisti del tratto tra Desenzano del Garda e Castiglione delle Stiviere, in particolare a Lonato.

E' qui che sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Locale, quando tra Esenta e Castiglione si erano formate lunghe code e rallentamenti, probabilmente dovuti proprio alle pericolose buche sulla strada. Alcune vetture si sono comunque trovate con una gomma buca. La Provincia di Brescia ha mobilitato tecnici e operai per un intervento di emergenza.

Arriva la pioggia, tornano le buche

Qualche rattoppo temporaneo, in vista di ulteriori interventi di messa in sicurezza. Il fenomeno delle buche è conseguenza della pioggia insistente che non ha mai smesso, per più di dieci giorni: solo lunedì mattina è arrivato il sole, e un po' di tregua.

Ma la questione delle buche tiene banco un po' in tutte le strade del territorio bresciano. Non può essere solo colpa del maltempo, dicono gli esperti, ma di asfaltature non sempre puntuali e manutenzione non sempre celere. Poi ci si mette la pioggia, e il danno è fatto.