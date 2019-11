Lonato: nuovo autovelox sulla Tangenziale che porta a Castiglione

Se ne parlava da tempo, ma per questioni burocratiche non era ancora entrato in vigore. L'attesa è ormai agli sgoccioli: il nuovo autovelox di Lonato, stando a quanto riferito durante il consiglio comunale, sarà operativo a breve, anzi brevissimo: entrerà in funzione entro i primi giorni del 2020.

Dove si trova

Il misuratore di velocità è in territorio di Lonato, lungo via Mantova: la Tangenziale che dal casello dell'autostrada A4 di Desenzano porta a Castiglione Delle Stiviere, passando davanti al centro commerciale 'Leone' .

L'autovelox sanzionerà gli automobilisti che supereranno il limite di velocità, che - in quel tratto - è di 90 chilometri orari. E promette di portare parecchi soldi nelle casse del Comune: la stima è di ben 2 milioni di euro all'anno.