Lombardia, scuole riaperte il 2 marzo? "Da capire il trend di diffusione"

Allo stato attuale, dopo la chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus, il ritorno sui banchi è previsto per lunedì 2 marzo, ma non c'è ancora nulla di definitivo. La Regione deciderà nel weekend, confermando o posticipando quella data.

A dirlo è lo stesso governatore Attilio Fontana ai microfoni di RaiRadio1: "Dobbiamo capire se il trend di diffusione rallenta e magari si blocca. Quando avremo riscontri positivi in questo senso, ci daranno il via libera ad attuare o revocare le misure prese per arginare la diffusione del coronavirus".

Aggiungendo poi: "Noi politici siamo i primi a voler ridurre queste misure restrittive, perché siamo i primi a sapere che sono un danno per tutti. Se potessi annullarle fra un’ora, lo farei. Sono comunque ottimista, spero ci sia una regressione della diffusione del virus".