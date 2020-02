Coronavirus, Lombardia 'blindata": scuole chiuse, bar e locali off limits dalle 18

Niente scuola, niente eventi, niente manifestazioni pubbliche. Regione Lombardia si "blinda" per rispondere all'emergenza Coronavirus, il nuovo virus che ha già causato 112 contagi - ultimo dato ufficiale di domenica pomeriggio - e due vittime, una donna di 77 anni morta nel Lodigiano e un'anziana morta a Crema.

Dopo l'annuncio della chiusura di tutte le scuole, il Pirellone ha predisposto un'ordinanza particolarmente "stringente", firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, che è valida per tutto il territorio lombardo e dispone la "chiusura di tutte le scuole e i luoghi di aggregazione".

Al momento, invece, non risultano provvedimenti per i mezzi pubblici cittadini e regionali e per gli uffici pubblici. "L'obbiettivo - ha chiarito il governatore - è il massimo contenimento, per identificare i possibili nuovi casi e prevenire il propagarsi del virus".

A Brescia "zona gialla"

"Abbiamo concordato col governo i provvedimenti che abbiamo deciso di assumere - ha spiegato domenica pomeriggio in conferenza stampa il governatore Attilio Fontana -. Esistono due zone: una zona dove il contagio è più diffuso, dove si è scatenato il tutto, che definiremo zona rossa. Lì il provvedimento della presidenza del consiglio è andato nella direzione di impedire l'accesso e l'allontanamento dalla zona, per blindare il territorio perché abbiamo accertato che tutti coloro che sono stati contagiati, o gran parte, hanno avuto rapporti con quella zona".

"Poi - ha proseguito Fontana - esiste un secondo provvedimento che si riferisce alla residua parte della regione, che viene chiamata zona gialla. Vengono posti dei divieti per impedire che si verifichino situazioni dove il contagio potrebbe diffondersi più facilmente, quindi manifestazioni pubbliche, sportive o locali con grandi afflussi".

Chiusi i bar dalle 18 e le discoteche

Per questo - ha annunciato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - "abbiamo disposto la chiusura dalle ore 18 dei luoghi culturali di svago, quindi - su tutti - discoteche e pub".

“Per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati - si legge nell’ordinanza - é disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari”.

"Siamo nella fase in cui proviamo a contenere e arginare la diffusione del virus. Un decreto del presidente del consiglio ha raccolto le indicazioni della regione per individuare zone rosse, in cui vengono bloccate tutte le attività perché sono dei focolai, uno in Veneto e uno nel Basso Lodigiano. Vi sono poi - ha chiarito l'assessore - altre misure che hanno come obiettivo quello di ridurre per un periodo limitato di tempo - 7 giorni eventualmente prorogabili a 14 - le occasioni con gli assembramenti affinché ci sia possibilità di contenere. Non siamo in una situazione di pandemia, ma - ha concluso Gallera - è bene evitare gli assembramenti".

Mezzi pubblici e uffici pubblici, hanno garantito dal Pirellone, restano pienamente in funzione, così come restano aperti i negozi perché - ha evidenziato Fontana - "oggi come oggi riteniamo non sia necessario chiudere i negozi e crediamo che non si arriverà a prendere in considerazione questa ipotesi".

Ecco il testo completo dell'ordinanza: