Ragazzina ubriaca fradicia a soli 16 anni: collassa e finisce in ospedale

Notte da dimenticare per una giovanissima di Lograto, finita in ospedale per un'intossicazione etilica poco dopo le 23 di martedì. A causa del troppo alcol ingerito, una ragazzina di 16 anni è collassata in via IV Novembre, rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza.

L'équipe medica è stata costretta a caricarla sulla barella, in quanto necessitava di un ricovero per una terapia a base di flebo; è stata quindi condotta all'ospedale Mellino Mellini di Chiari.



Le sue condizioni non destano preoccupazione: resta per lei una notte da dimenticare, sperando che sia da lezione, e il gran spavento fatto passare ad amici e genitori.