Schiacciato da un macchinario, si ferisce anche il figlio che cerca di liberarlo

È rimasto schiacciato sotto il peso di un pesante macchinario, sul quale stava lavorando. Tutto sotto gli occhi del figlio 12enne che lo stava aiutando. È stato proprio l'adolescente a prestargli i primi soccorsi: senza paura, ha provato a sollevare il dispositivo, senza però riuscirci e facendosi male a sua volta.

L'infortunio nel tardo pomeriggio del giorno di Pasquetta, all'interno di un magazzino agricolo di via Cavallera a Lograto. La chiamata al 112 è partita intorno alle 17.30: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

L'uomo, un 38enne del posto, avrebbe riportato una grave trauma al torace, ma non avrebbe mai perso conoscenza: è stato trasportato al Civile di Brescia in eliambulanza e poi ricoverato nel reparto di traumatologia. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.Nulla di grave, per fortuna, anche per il figlio: avrebbe rimediato lievi ferite a una mano e, per precauzione, è stato portato al pronto soccorso pediatrico del nosocomio cittadino.