Festeggiano il compleanno con un colpo in tabaccheria: fidanzatini nei guai

Per festeggiare l'imminente compleanno di lei avevano deciso di derubare una tabaccheria della zona. Un colpo pianificato nei minimi dettagli, via whatsApp, dalla coppietta di minorenni: 16 anni lei, 17 lui. Qualcosa però è andato storto: la titolare dell'attività ha riconosciuto la ragazzina, che è poi stata rintracciata in breve tempo dai carabinieri.

L'episodio nei giorni scorsi a Lograto: i due ragazzini sono entrati nella tabaccheria- cartoleria, mentre lei ha distratto la titolare, chiedendo informazioni su un quaderno, il complice ha arraffato numerosi biglietti Gratta e Vinci, per un valore nominale di 600 euro. Poi la fuga a piedi.

Una latitanza durata pochissimo: la ragazzina, una 16enne di origine indiana residente a Lograto, è stata riconosciuta dalla commerciante e rintracciata in poco tempo dai carabinieri. La giovane ha consegnato subito parte della refurtiva ai militari, poi li ha accompagnati dal complice, un 17enne marocchino nato a Chiari, e nel parco pubblico dove, all’interno di un cespuglio, erano stati nascosti i restanti biglietti.

I Gratta e Vinci rubati sono stati restituiti alla commerciante, mentre i due giovani sono stati accompagnati presso le rispettive abitazione e affidati ai genitori, fino all’udienza di convalida, a seguito della quale il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di stare in casa dalle 21.30 alle 7.