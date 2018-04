Pioggia e maltempo, caos dopo un fulmine: paese senza luce e acqua

Una giornata sicuramente da dimenticare per gli abitanti di Lograto, piccolo Comune della Bassa da poco più di 3500 abitanti. Sarebbero state infatti centinaia le famiglie rimaste senz'acqua e senza luce per tutta la mattina di giovedì, a causa probabilmente di una serie di guasti scatenati dalle pessime condizioni meteo.

In particolare, come riferito anche su Facebook e sulla pagina “Sei di Lograto se”, a molte, moltissime case non sarebbe più arrivata né l'acqua corrente né tanto meno la corrente elettrica. I primi problemi si sarebbero registrati già alle 5 del mattino, poi proseguiti per diverse ore, a macchia di leopardo e in tutto il paese.

A scatenare il caos delle utenze una combinazioni di fattori dovuti al maltempo: il più eclatante sicuramente il fulmine che avrebbe colpito la centralina elettrica di Via IV Novembre. La stazione attrezzata per “pompare” energia non solo alle case ma anche alle infrastrutture idriche, l'acquedotto, sarebbe così rimasta fuori uso per parecchio tempo.

Pronto l'intervento di tecnici e operai Enel, in campo già un'ora più tardi dalle prime segnalazioni. Una mattinata così: senza luce per un paio d'ore, poi a corrente alternata con diverse ore in cui in casa arrivava solo la bassa tensione. Poi, anche l'acqua: senza energia elettrica non funzionava neanche l'acquedotto.