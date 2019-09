Non torna a casa, i parenti escono a cercarlo: lo trovano senza vita al parco

Era uscito per una passeggiata, come faceva praticamente ogni giorno, ma poi non ha più fatto rientro a casa. Dopo alcune ore, preoccupati per il mancato rientro dell'uomo, i familiari sono usciti per andare cercarlo in paese.

Le ricerche si sono concluse in breve tempo e, purtroppo, nel peggiore dei modi: i parenti hanno trovato l'uomo riverso a terra, all'interno di un parco che era solito frequentare. Immediata è scattata la chiamata al 112: in pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza e i carabinieri di Tavernole, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il dramma si è consumato sabato pomeriggio a Lodrino, la vittima è un 79enne di casa nella frazione di Invico: era uscito per fare una passeggiata al parco situato in località Ceresa, quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. Stroncato da un infarto, non ha nemmeno avuto il tempo di chiedere aiuto.