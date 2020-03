Medico di base per 40 anni: “Nessuno potrà mai sostituirti”

Il dottor Lodovico Rota si è spento alla Domus Salutis nell’abbraccio dei suoi familiari: aveva 89 anni, ne avrebbe compiuti 90 il prossimo luglio. Lo piangono l’amata moglie Luisa e i figli. I funerali saranno celebrati in forma privata alla chiesa vecchia di Bovezzo, suo paese natale: nel frattempo proprio alla Domus è stata allestita la camera ardente.

Originario di Bovezzo, dove il nonno era stato anche sindaco, il dottor Rota ha poi vissuto (e abitato) per decenni al Villaggio Sereno. E’ qui che ha esercitato la sua professione, prima medico condotto e poi medico di base, per quasi quarant’anni senza sosta (è andato in pensione nei primi anni 2000).

Si era laureato in medicina nel 1956, all’università di Pavia. Dopo qualche tempo in servizio al Civile, dai primi anni ‘60 ha cominciato a lavorare come medico condotto. Nel suo studio sono passati centinaia se non migliaia di pazienti: chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo buono, sempre disponibile, dedito alla sua professione, al servizio degli altri. “Nessuno potrà mai eguagliarlo, insostituibile”, si legge su Facebook.