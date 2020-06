Offre 1.000 euro alla barista per fare sesso, poi cerca di violentarla

E' stato condannato a 2 anni e 9 mesi Liviu Petrescu, il muratore di 39 anni di origini rumene ma residente a Calvisano accusato di stalking e tentata violenza sessuale nei confronti di una barista 40enne di Montichiari. Stando a quanto ricostruito dall'accusa, e poi in parte confermato dalla sentenza, l'uomo avrebbe perseguitato la barista per mesi, spesso fuori controllo a causa di qualche bicchiere di troppo (e forse altro, almeno secondo quanto riferito in tribunale).

Sono in particolare tre gli episodi che hanno fatto scattare le manette e dunque il processo. I primi due risalirebbero tra l'estate e l'autunno del 2019: la barista ha infatti denunciato di quando, pur di convincerla ad avere un rapporto sessuale con lui, il 39enne le avrebbe mostrato circa mille euro in contanti, per poi minacciarla e insultarla al momento del rifiuto.

E' invece della fine di ottobre l'episodio più eclatante (e inquietante): probabilmente ubriaco, il muratore l'avrebbe aggredita al bar dove la 40enne lavorava, si sarebbe slacciato i pantaloni e avrebbe cercato di violentarla, fermato dal pronto intervento di un altro cliente che si trovava lì in quel momento.

Condannato e poi espulso dall'Italia

Dopo questa esperienza al 39enne venne consegnato un ammonimento del Questore, che implicava dunque il distanziamento obbligato dalla barista. La cosa durerà solo pochi giorni: ai primi di novembre i due s'incontreranno in un altro bar: per il mancato rispetto delle prescrizioni l'uomo verrà immediatamente arrestato. Agli inquirenti racconterà di essersi avvicinato a lei solo per chiederle scusa. Adesso si trova (ancora) ai domiciliari, e ci rimarrà a lungo vista la condanna. Una volta scontata la pena, verrà espulso dall'Italia.