Listeria nell'insalata "Capricciosa", tre lotti contaminati ritirati dal mercato

Allarme Listeria per i lotti 15L4M255, 16L4M255 e 17L4M255 dell'insalata "Capricciosa" di Centrale del Latte, First e Terra &Vita, in scadenza il 22, 23 e 24 gennaio.

L'allerta è scattata a seguito delle verifiche interne effettuate dalla Centrale del Latte, poi confermate dalle autorità sanitarie, che hanno evidenziato la presenza di Listeria Monocytogenes in alcuni lotti di insalata provenienti dall'azienda agricola Facchini srl di Poncarale.

Il batterio Listeria Monocytogenes è comunemente presente nel suolo, nell'acqua e nella vegetazione. Può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli e carni poco cotte.