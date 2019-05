Stroncato da un malore nel sonno, lo trovano morto all'ora della colazione

Un uomo di 82 anni è stato trovato morto in una stanza dell'albergo Villa Drice di Limone sul Garda. La drammatica scoperta venerdì mattina intorno alle 8: l'uomo non è sceso per la colazione e, dopo aver bussato invano alla sua porta, è scattato l'allarme: sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai carabinieri, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare.

I militari della compagnia di Salò non hanno alcun dubbio: la morte è avvenuta per cause naturali, probabilmente per un arresto cardiaco accusato durante la notte. Sul corpo del turista tedesco non è quindi stata disposta l'autopsia.