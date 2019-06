Si allontana dall'albergo e scompare: si teme il peggio per una turista

Fa parte di un gruppo di tedeschi in vacanza sul Garda, ma a Limone è giunta senza accompagnatori. Oggi l'autobus sul quale è arrivata ripartirà per fare ritorno in Germania, ma senza di lei: da mercoledì nessuno ha più sue notizie. È un vero e proprio giallo quello che coinvolge una turista tedesca di 75 anni in vacanza a Limone.

Alloggiata in un hotel nella zona nord del paese, la donna nella giornata di mercoledì ha lasciato la struttura senza avvisare dove si sarebbe recata. L'allarme vero e proprio è scattato solo venerdì, con la denuncia ufficiale di scomparsa depositata presso la locale caserma dei carabinieri.

Durante i due giorni di ricerca - venerdì e sabato - i Vigili del fuoco, i carabinieri e i Volontari del Garda hanno perlustrato (anche via aerea, grazie a un elicottero) tutta la vasta zona tra Limone e i Comuni limitrofi. Non si esclude un allontanamento volontario. Anzi: tutti si auspicano che sia proprio questo il motivo della scomparsa, e nulla di tragico.