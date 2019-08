Vuole attraversare il Lago di Garda a nuoto: sfinito, viene salvato in extremis

E' stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Riva del Garda il turista inglese che - nel pomeriggio di giovedì 22 agosto - si era tuffato a Limone con l'intenzione di attraversare il lago a nuoto (verso la sponda veronese), largo in quel punto circa 3 chilometri. Un'impresa riservata a sportivi allenati. Il 45enne, invece, è partito senza una precisa idea di cosa lo avrebbe aspettato. O almeno così dev'essere sembrato al personale dell'Hotel Astor, che ad un certo punto ha chiamato i soccorsi.

Sulle sue tracce si sono messi i Vigili del Fuoco di Riva, con un gommone ed una moto d'acqua, la Guardia Costiera di Salò e la Polizia di Stato con squadra nautica ed elicottero. L'uomo è stato localizzato, grazie all'elicottero, praticamente nel mezzo del lago. Un vigile del fuoco si è tuffato per raggiungerlo e portarli sul gommone.

Quando è stato trovato dai Vigili del Fuoco l'uomo stava annaspando. "Era sfinito - dicono i soccorritori - ed in ogni caso non aveva la forza necessaria per arrivare fino all'altra riva". Una situazione che non avrebbe lasciato scampo all'incauto bagnante.



Fonte: Trentotoday.it