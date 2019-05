Morso da una vipera, il cellulare non funziona: panico durante la gita con la moglie

Una vacanza da incubo che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia per due turisti tedeschi in villeggiatura sul Lago di Garda. La coppia, sabato pomeriggio, aveva lasciato l'albergo di Limone dove alloggia per una rigenerante passeggiata nell'entroterra gardesano. Una gita finita nel peggiore dei modi: durante una sosta in un prato l'uomo è stato morso da una vipera.

Impossibile allertare i soccorsi

Tutto è accaduto attorno alle 14, mentre i due turisti stavano cercando di raggiungere il sentiero Busatte di Torbole. Proprio durante una pausa in località Tempesta, il serpente è sbucato da un cumulo di rocce, mordendo il dito della mano del 53enne. Impossibile, però, allertare i soccorsi: il cellulare di entrambi non aveva campo.

Una corsa contro il tempo

Alla coppia non è rimasto altro da fare che camminare per cercare di raggiungere una località dove il telefono ritornasse a funzionare. Una corsa contro il tempo durata circa trenta, interminabili, minuti. Poi la chiamata al 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso.

I sanitari hanno immediatamente iniettato il liquido per neutralizzare il veleno della vipera, evitando così gravi conseguenza. Dopo le prime cure, il ricovero all'ospedale di Trento, dove l'uomo è stato trattenuto in osservazione per alcune ore. Tutto è bene quel che finisce bene: il 53enne è stato dichiarato fuori pericolo e quindi dimesso. Resta ‘solo’ il brutto ricordo di un'escursione davvero da dimenticare.