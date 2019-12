Paura sul lago di Garda per un incendio, a fuoco un tetto: intervengono 'operai-eroi'

Paura nella mattinata di lunedì a Limone sul Garda: il tetto di una casa del centro storico ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Riva del Garda. Prima di loro, però, sono intervenuti due operai che hanno contenuto le fiamme e scongiurato conseguenze più gravi.

L'intervento degli 'operai-eroi'

Il rogo ha avuto origine nella canna fumaria e si è propagato a una porzione del tetto, in legno. Ad accorrere per primi, nel tentativo di spegnere le fiamme, due operai di un vicino cantiere edile, che con un estintore hanno contenuto l'incendio mentre aspettavano i soccorsi. I pompieri di Riva hanno poi estinto il fuoco, e in seguito bonificato l'area.

L'incendio - si legge in una nota del corpo di Riva - avrebbe potuto avere risvolti peggiori se non fosse avvenuto il primissimo intervento messo in atto dai due operai seguito poi dall'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Riva del Garda. Nei centri storici tutte le case sono contigue non è infrequente che un incendio passi da casa a casa proprio tramite le travi lignee delle coperture".

A collaborare con i pompieri, il cui intervento è durato circa tre ore, anche i vicini, che hanno aperto le proprie case per consentire un accesso più facile alle diverse aree del tetto. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco volontari di Salò, la polizia locale del comune di Limone ed il gruppo Alpini.



Fonte: Trentotoday.it