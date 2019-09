Malore in acqua, rischia di annegare davanti al lungolago: è gravissima

E' stata ricoverata in gravissime condizioni al Papa Giovanni di Bergamo la turista di 78 anni, che, nel tardo pomeriggio di giovedì, ha rischiato di annegare di fronte al lungolago Marconi di Limone sul Garda.

Ad accorgersi delle difficoltà dell'anziana è stata una coppia che stava passeggiando in zona. Subito è stato lanciato l'allarme ed è arrivato d'urgenza l'elisoccorso. Dopo essere stata rianimata sul posto dall'équipe medica, è stata trasferita in volo nel nosocomio bergamasco. Ora lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva.