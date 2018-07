A strapiombo sul lago: la ciclabile più bella del mondo è realtà

Bellissima di giorno, meravigliosa di notte: la pista ciclopedonale di Limone del Garda è stata inaugurata ufficialmente nel pomeriggio di ieri, ed è ora liberamente percorribile 24 ore su 24, sotto il sole di giorno o in piena notte. La pista è infatti meravigliosamente illuminata con luci a led che ne facilitano la percorrenza.

Per il taglio del nastro era presente una folta schiera di amministratori: oltre ovviamente al primo cittadino di Limone, Franceschino Risatti, c'erano il prefetto di Brescia Annunziato Vardè, l'assessore regionale leghista all'Agricoltura Fabio Rolfi, il consigliere in Pirellone Viviana Beccalossi, i sindaci dei paesi della Comunità Montana guidati dal presidente Davide Pace e, come annunciato, il Ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Il Ministro, soffermatosi per 45 minuti lungo il percorso, ha apprezzato moltissimo la ciclovia, diffondendo un documento tramite il quale annuncia di voler valorizzare opere come questa: «Oggi sono stato a Limone sul Garda all'inaugurazione del primo tratto della magnifica ciclopedonale sospesa sul Lago di Garda. In un Paese come l’Italia la mobilità non può che essere al servizio del turismo, della possibilità per tutti di godere dei paesaggi spettacolari che il nostro Paese ci offre. Anche questa è qualità della vita. Ecco cosa intendiamo quando, prima come M5S e poi come Governo del cambiamento, parliamo di mobilità dolce che rispetta l’ambiente, il paesaggio. E anzi lo esalta. Ecco cosa significa mettere l’uomo che viaggia in simbiosi con la natura. Questa modalità deve integrarsi con altre in un approccio intermodale e multimodale che consente di spostarsi al meglio nel nostro Paese, rispettandone le immense bellezze. Bici, treno, car sharing, veicoli elettrici. Pensate a come tutto diventerà più facile anche nelle nostre città quando potremo mixare al meglio varie modalità di spostamento.»

Alcune informazioni utili. La ciclovia sospesa è lunga complessivamente 2 chilometri, ma il percorso completo da Limone sud è di circa 6 (andata e ritorno fanno 12, una bella passeggiata per famiglie e turisti), in attesa del completamento fino a Riva. Percorribile 24 ore al giorno, è illuminata di notte. Obbligatorio, se si transita in bicicletta, non superare i 10 chilometri orari di velocità (presto arriverà l'ufficializzazione del limite). All'estremità nord della pista, al confine con il territorio di Riva del Garda, la pista si immette nella Statale 45bis, meglio evitare di proseguire sulla strada se non si dotati di tutta la strumentazione di sicurezza.

Gallery