Si tuffa nel lago e batte contro uno scoglio, ragazzino ferito alla testa

Una vacanza che ha rischiato di trasformassi in tragedia per un gesto imprudente e avventato. Un 14enne tedesco è rimasto ferito dopo un tuffo da uno scoglio in una spiaggia di Limone sul Garda.

Il fatto è accaduto poco prima delle 17 di martedì: il ragazzino si sarebbe buttato in acqua senza prima verificare la profondità e l'eventuale presenza di rocce sommerse. Durante il tuffo ha battuto la testa proprio contro uno scoglio.

Gli è andata bene, per fortuna: l'impatto non è stato violento, non ha perso conoscenza ed è riuscito ad uscire da solo dall'acqua. Il 14enne avrebbe rimediato solo una brutta ferita al capo. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni parenti, è stato comunque trasportato in ambulanza all'ospedale di Gavardo per le cure del caso.