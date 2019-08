Vanno alla deriva nel lago, sfiorato naufragio: si sono addormentati in barca

Barca alla deriva mentre l'equipaggio dormiva, senza accorgersi di nulla. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì sul lago di Garda, a largo del porto di Limone: l'allarme è stato lanciato intorno alle 2 da un guardiano in servizio nella zona del lungolago. Si sarebbe accorto di una barca alla deriva, che si stava allontanando dalle acque sicure del porto. Certo non poteva sapere che, sottocoperta, ci fossero due persone addormentate.

Forse stanchi dopo una giornata in mezzo al lago, sotto il sole: sta di fatto che non si sono accorti di nulla. In pochi minuti si erano già allontanati un centinaio di metri dalla riva, trascinati dal vento (che soffiava oltre i 30 nodi) e dalle onde. Sono stati avvicinati da due natanti di soccorso, della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

Ancora addormentati all'arrivo dei soccorsi

Sono stati raggiunti e fermati: al momento dell'intervento stavano ancora dormendo. Si tratta di due giovani turisti, che si sono resi conto solo successivamente di quello che stava accadendo. A quanto pare la deriva della barca sarebbe stata scatenata dall'ancora posizionata male.

In meno di mezz'ora, per fortuna, l'allarme è rientrato. Ma resta la domanda (inquietante) su che fine avrebbero potuto fare se nessuno dalla riva si fosse accorto della barca in movimento. Le correnti del lago li avrebbero potuti portare anche a chilometri di distanza. Per fortuna non c'è stata tempesta: per una volta, e meno male, le previsioni meteo non ci hanno azzeccato.