Stroncata da un malore improvviso, morta l'imprenditrice Lidia Lucrezia Mori

Un infarto ha stroncato la vita di Lidia Lucrezia Mori, amministratrice della storica azienda Fratelli Mori di Lumezzane: dal 1970 produce apparecchi idrosanitari.

Una donna molto conosciuta e stimata a Lumezzane, come in tutta la Val Trompia. Si è spenta nei giorni scorsi, a 74 anni: è stata colta da un malore improvviso in casa. Inutili di soccorsi, per l'imprenditrice non c'è stato nulla da fare. Lascia nel dolore la sorella Miriam e i nipoti.

In tanti l'hanno ricordata in queste ore: "È stata la mia insegnante, da lei ho imparato l’impegno, la precisione e la continua costanza nello svolgere al meglio il proprio lavoro" , si legge tra i tanti messaggio di cordoglio.

Le esequie verranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio alle 15 di mercoledì 17 giugno.