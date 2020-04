Interrompe la quarantena per una passeggiata, lo ritrovano senza vita nel fiume

Non si avevano sue notizie da mercoledì, quando, poco dopo mezzogiorno, ha deciso di rompere la quarantena per una passeggiata. Le ricerche di Leopoldo Corini, 88enne residente al Villaggio Prealpino, in città, si sono interrotte ieri attorno alle 16, quando il suo cadavere è stato ritrovato nel fiume Mella.

Nessun segno di violenza, nessuna patologia particolare, nessun problema depressivo: Leopoldo con ogni probabilità è semplicemente caduto in acqua, dove ha perso la vita. Fin dal primo pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Brescia coadiuvati dalla Protezione civile si sono messi alla ricerca dell'anziano, utilizzando per la perlustrazione anche un elicottero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ogni sforzo è stato vano: Leopoldo Corini, originario di Concesio, quasi certamente è deceduto già nel pomeriggio di mercoledì. Il cadavere è stato avvistato a circa 200 metri a valle di una passerella pedonale, riverso in mezzo metro d'acqua. Il recupero è stato effettuato a mano, adagiando la vittima su una semplice barella. Sul corpo non verrà effettuata autopsia, la salma è stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale Civile in attesa della sepoltura.