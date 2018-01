Blitz con i cani antidroga a scuola, studente lancia hashish dalla finestra

Cani antidroga a scuola, all'istituto Capirola di Leno: le unità cinofile del nucleo operativo di Orio al Serio, venerdì mattina, hanno passato al setaccio banchi e zainetti. Esito negativo: è stato trovato poco o nulla. Solo uno studente, alla vista dei militari, ha gettato pochi grammi di hashish dalla finestra della sua classe.

Una mossa non molto astuta: il ragazzino, ancora minorenne, è stato immediatamente identificato e segnalato come consumatore di droga. Un controllo a sorpresa che fa parte di un più ampio programma di prevenzione sul tema del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Una scuola “pulita”: i cani addestrati non hanno fiutato nulla.

Le unità cinofile sono entrate letteralmente in classe, ben 10 quelle controllate: studenti in piedi, alla porta, cani impegnati a fiutare tra gli zaini, gli astucci, i banchi e i giubbotti appesi alle sedie o agli attaccapanni.