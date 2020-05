Operaio schiacciato dal braccio meccanico del camion: lesioni a torace e addome

Verso le 12 di lunedìì mattina, un operatore ecologico di 47 anni è rimasto vittima di un brutto infortunio sul lavoro in via Tito Speri a Leno. Insieme un collega, stava prelevando i cassonetti della carta situati vicino alle scuole elementari: durante l'operazione di carico non si sarebbe spostato, finendo per essere schiacciato dal braccio meccanico del camion sul quale si trovava.

Per il soccorso medico si è precipitata sul posto un'ambulanza a sirene spiegate. Dopo le prime cure l'allarme è rientrato: il 47enne - dipendente della cooperativa Il Gelso di Ghedi - è sempre rimasto cosciente, nonostante le serie lesioni riportate.

L'operaio, di origine senegalese e residente a Castenedolo, avrebbe riportato lesioni al torace e all'addome: è stato portato all'ospedale Civile, dov'è stato poi ricoverato in codice giallo.