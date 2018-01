Leno ricorda l'ex sindaco, morto dopo aver lottato a lungo contro una malattia

Tutto il paese lo ricorda con affetto: si è spento a 75 anni, dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia. La comunità di Leno ricorda Giuseppe Gadaldi, ex sindaco (dal 1993 al 1999) di centrosinistra e storico esponente della politica locale.

L'ex sindaco si è spento sabato, stroncato da una leucemia contro cui combatteva da ormai dieci anni: per sconfiggerla si era anche sottoposto a un trapianto di cellule staminali. Lo piangono la moglie Gabrielle e le figlie Federica e Sara.

I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Leno. Il corteo funebre partirà poco prima dalla casa funeraria Pinzi di via Bravo.

Sono attesi in tanti, così come in tanti hanno già espresso il cordoglio alla famiglia. Volto più che noto della politica lenese: era stato il primo sindaco a essere eletto dai cittadini, quando nel 1995 entrò in vigore la nomina popolare del primo cittadino.