Patentato da una settimana, al controllo risulta positivo alla cocaina

Una settimana. Tanto è durata la patente a un diciottenne della Bassa fermato nella notte dalla Polizia locale di Montichiari a Leno. In sette ore di posto di blocco gli agenti hanno lavorato a spron battuto. Il bilancio complessivo parla di ben 31 patenti ritirate, 22 per troppo alcol nel sangue e addirittura 9 per guida sotto effetto di stupefacente. Sei le vetture confiscate per grave superamento della soglia di alcol nel sangue. Due uomini alla guida sono inoltre risultati del tutto privi di patente (mai conseguita), ma il caso più eclatante riguarda un diciottenne neopatentato.

Il giovane fermato dalla Locale è stato sottoposto all'esame per verificare un eventuale utilizzo di stupefacente, e l'esame ha dato esito positivo alla cocaina. Utilizzatore abituale o occasionale, magari proprio per festeggiare il primo fine settimana con l'auto? La patente nuova fiammante è stata subito ritirata, il ragazzo è stato denunciato.