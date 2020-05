Il prete organizza una cena in piazza con gli operai: 400 euro di multa a testa

Alla faccia del rispetto delle regole, delle normative ferree per chi va al lavoro, al divieto (ancora in vigore) perfino di incontrare un amico: il parroco di Leno don Gianluca Loda ha organizzato una cena in piazza invitando i quattro operai di Treviso che in giornata erano intervenuti per dei lavori edili all'ingresso della chiesa.

Il tutto è andato in scena in Piazza Giovanni Paolo II, nella frazione di Castelletto, proprio davanti alla chiesa: don Luca ha allestito la sua tavolata e al tavolo ha invitato gli operai che avevano lavorato per lui durante il giorno. I residenti hanno subito allertato la Polizia Locale, che non poteva non intervenire: tra l'altro, pare che tutti i commensali fossero anche senza mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sanzioni da 400 euro per tutti (prete compreso)

E così, come prevede la norma, sono stati tutti e cinque multati con una sanzione da 400 euro (ma che diventano 280 se pagati entro tre giorni). Per quanto accaduto in paese infuria la polemica. E sembra che stavolta siano pochi quelli disposti a schierarsi ad ogni costo con il prete. Questa, infine, è la domanda delle ultime ore: chissà se il parroco pagherà. I dubbi sono venuti a seguito della seconda uscita del prete in piazza, stavolta in segno chiaramente di protesta: ha allestito una tavola per sé, poi si è fatto portare una pizza e se l'è mangiata da solo.