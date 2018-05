Scivola e precipita da più di 3 metri: imprenditore al Civile in eliambulanza

E' stato ricoverato in ospedale in elicottero a scopo precauzionale, perché in quel momento riferiva di non avere più la sensibilità degli arti inferiori. Fortunatamente sembra stia meglio, e comunque non è mai stato in pericolo di vita: ennesimo infortunio sul lavoro in terra bresciana, questa volta lo sfortunato protagonista è un agricoltore di 49 anni, titolare di un'azienda agricola di Leno, alla Cascina Rosetta.

Mancavano pochi minuti alle 20.30 quando è stato dato l'allarme: ad accorgersi dell'emergenza uno dei soci dell'azienda, anche lui ancora impegnato al lavoro. A quanto pare il 49enne sarebbe caduto da tre o quattro metri d'altezza, precipitando rovinosamente a terra mentre stava lavorando allo stoccaggio del frumento.

Una brutta caduta, anche se non ha mai perso conoscenza: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto ambulanza e automedica, poi l'elicottero decollato dal Civile perché le condizioni del ferito sembravano anche più gravi. L'uomo è arrivato in ospedale poco prima delle 21.15.

Toccherà ai carabinieri cercare di ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto, insieme ai tecnici del lavoro dell'Ats (come sempre sul luogo dell'incidente per gli accertamenti del caso). Il 49enne avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo di sotto (e facendosi molto male).