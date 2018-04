Si schiantano due bici, ciclista scappa senza soccorrere una donna

La Polizia Locale di Leno è al lavoro per chiarire la dinamica di un incidente avvenuto martedì mattina nel centro di Leno, in cui è rimasta ferita un'anziana del posto. La donna, una 72enne, sarebbe caduta dalla sua bicicletta a seguito di uno scontro con un'altra bici, riportando ferite e contusioni.

L'uomo in sella alla due ruote non si sarebbe però fermato a prestare soccorso alla 72enne. Gli agenti lo hanno rintracciato in pochissimo tempo, grazie alle testimonianza delle molte persone che hanno assistito all'incidente, avvenuto proprio durante il mercato settimanale, e alle registrazioni delle telecamere dei negozi della zona.

Il ciclicita, anche lui residente a Leno, avrebbe sostenuto di non aver alcuna responsabilità: l'anziana avrebbe fatto tutta da sola, vittima di una caduta accidentale dalla sua bici. La sua posizione è al vaglio della Polizia Locale, che stanno facendo luce sulla dinamica dell'accaduto e capire se ci sia stata o meno omissione di soccorso.