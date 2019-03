In paese ha fatto la storia della moda: la boutique del centro chiude dopo 50 anni

Ultimi giorni, sconti fino al 70%: lo si leggeva fino a qualche settimana fa. Ma adesso è finita davvero: giù il sipario. O meglio: giù la saracinesca (per sempre) sullo storico negozio Leni Boutique di Via Dante Alighieri a Iseo, a due passi dal municipio sotto la galleria che si affaccia direttamente (o quasi) sul lago e sul porto. Per il paese è un pezzo di storia che se ne va: venne aperto addirittura nel 1971, e son passati quasi 50 anni.

Lo scrive il Giornale di Brescia. Il negozio nasce da un'idea della signora Leni, che ebbe una grande intuizione negli anni del boom, non solo dell'edilizia ma anche del turismo. Azzeccata la posizione, e azzeccato il progetto: da sempre la boutique si è caratterizzata per i grandi marchi dell'alta moda, italiana e internazionale, e per l'occhio attento ai brand emergenti, e anche locali.

Il negozio è stato poi rilevato dalle commesse che lavoravano per la signora, nel segno della continuità: sempre loro hanno proseguito, fino ad oggi. Cambiano i tempi, e cambia la moda: ma cambia anche il “metodo” di chi compra vestiti e accessori, ci sono i centri commerciali, c'è la vendita online.

Tutto più comodo, forse, ma di certo più immateriale, meno emotivo. Non come da Leni Boutique, dicono quelli (anzi, soprattutto quelle) che ci sono stati più e più volte degli anni: dove il cliente era seguito, coccolato. Insomma, la fine di un'epoca.