Epidemia di polmonite: il ceppo di legionella nei malati è lo stesso riscontrato nelle torri

"Legionella pneumophila sierogruppo 2-14": sarebbe questo, e non il più diffuso "legionella pneumophila sierogruppo 1", responsabile del 90% delle infezioni in Italia, il ceppo di legionella riscontrato sia nei pazienti sia nelle torri di raffreddamento di alcune aziende situate tra Carpenedolo e Calvisano. Se l'indiscrezione, riportata stamane dal quotidiano Bresciaoggi, fosse confermata, si tratterebbe di una prima conferma circa la correlazione tra le torri di raffreddamento e la malattia, anche se negli ultimi giorni le analisi effettuate, sui dati delle centraline meteo, delle correnti di vento, da fine agosto in poi, hanno evidenziato che la direzione del vento era opposta a quella di diffusione del batterio.

Mentre si attende l'ufficialità della notizia, c'è da aggiungere un nuovo Comune alla lista di quelli coinvolti, Pozzolengo. Lì risiedono due persone colpite da polmonite, entrambe avrebbero trascorso per motivi di lavoro un lungo periodo sul Garda, durante l'estate.