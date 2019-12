Pota gli alberi e si taglia la gamba con la motosega: grave un uomo

Grave incidente, nel pomeriggio di mercoledì, a Ledro, nella frazione di Pur. Un uomo si è ferito gravemente con una motosega mentre era impegnato nella potatura di alcune piante.

Tutto è accaduto attorno alle 16.20: a causa delle ferite riportate il 58enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, in elicottero. Sul posto sono accorsi elicottero, ambulanza della Croce Rossa di Bezzacca, vigili del fuoco volontari di Pieve di Ledro e carabinieri.

In base alle prime informazioni fornite dai militari, il 58enne sarebbe ferito ad una gamba con la motosega mentre stava tagliando alcuni alberi per fare legna. Il taglio che si è procurato, per fortuna, non è così profondo da far temere per la sua vita.

Fonte: Trentotoday.it