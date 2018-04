Esce a correre nel pomeriggio, muore stroncato da un infarto fulminante

Tragedia nel pomeriggio di martedì nella zona del lago di Garda. Un turista ospite di un villaggio turistico di Pacengo, dove stava trascorrendo le vacanze con la moglie, è uscito per fare una corsa ascoltando la musica, ma dopo circa due ore alcuni passanti lo hanno trovato riverso a bordo strada in via Belvedere.

Intorno alle 16.15, sul posto si sono precipitati l'elicottero e l'ambulanza del 118, ma nonostante i tentativi disperati di rianimarlo per l'austriaco di 62 anni non c'è stato nulla da fare. A stroncarlo è stato un infarto fulminante e il suo corpo è stato affidato alla moglie e ai familiari arrivati da Innsbruck. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda.

Fonte: Veronasera.it