Cade dal balcone di un albergo, ragazzino precipita nel vuoto per oltre 3 metri

Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto alle prime luci dell'alba in un hotel del lago di Garda. Secondo le prime informazioni trapelate, intorno alle 5.30 di sabato, un ragazzino di 16 anni è caduto dal balcone di un albergo situato in località Gabbiola, a Lazise.

Sarebbe precipitato per oltre tre metri e mezzo. Scattato l'allarme, il giovane è stato soccorso dal personale del 118, giunto a bordo di un'automedica.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il 16enne è trasportato all'ospedale Borgo Trento di Verona: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Ai carabinieri il compito di capire se si sia trattato di una caduta accidentale.

