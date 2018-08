Barista pizzicata mentre serve alcolici a una minorenne, chiusa una discoteca

Carabinieri in borghese sul dance floor e pure al bancone del bar. Una missione in incognito per scovare eventuali irregolarità, che ha portato alla chiusura temporanea della discoteca. Durante una nottata trascorsa al 'Night Festival" di Lazise, i militari hanno scovato una barista che serviva alcolici a una ragazzina olandese di 17 anni, senza chiederle i documenti prima di consegnarle il cocktail.

Un comportamento scorretto segnalato al sindaco che ha immediatamente emesso un'ordinanza per sospendere l'attività del locale. Le serrande si sono abbassate venerdì e così rimarranno per una quindicina di giorni.