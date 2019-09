Felpe, camicie, generi alimentari: beccata a rubare di tutto al mercato di paese

Lago di Garda. I carabinieri di Lazise hanno arrestato una cittadina austriaca, classe '63, per furto aggravato continuato. Le iniziali del nome della ladra sono S.G..

La scorsa settima, i militari erano impegnati in un servizio in abiti civili per prevenire i furti durante il mercato settimanale. Il titolare di un negozio del centro li ha avvicinati ed ha riferito loro di aver notato una donna, che nel suo negozio aveva maneggiando vari capi di abbigliamento con fare sospetto e poi era uscita senza acquistare nulla. Gli operanti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, constatando che la 56enne aveva occultato una felpa dentro il suo zaino.

I carabinieri si sono posti immediatamente alle ricerche della ladra per le vie del centro, individuandola poco dopo in una macelleria nei pressi di Porta San Zeno. S.G. non si è accorta della loro presenza e, senza farsi notare dai titolari della macelleria, ha nascosto nel suo zaino alcuni generi alimentari. Dopo aver prelevato altra merce, si è recata alla cassa per pagarla.

Uscita in strada, S.G. è stata fermata dai militari che avevano assistito a distanza a tutta la scena. Perquisendo la zaino, hanno trovato vari generi alimentari, un completino da bimbo ancora prezzato con etichetta, due camicie da uomo, una felpa ancora con il dispositivo antitaccheggio ed un pezzo di carta stagnola avvolta sulla felpa, al fine di coprirne il sistema antifurto. Inoltre, nella sua borsa, aveva nascosto una felpa, due paia di pantaloni, un vestito da donna e una maglia.

La cittadina austriaca è stata identificata e condotta alla stazione dei carabinieri di Lazise per ulteriori accertamenti. E' stata poi riconosciuta dai titolari di diversi esercizi commerciali, che hanno presentato regolare denuncia dei furti subiti. La refurtiva, del valore complessivo di circa 400 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l'arrestata è stata foto-segnalata e successivamente chiusa nelle celle di sicurezza del comando di Peschiera del Garda. La mattina successiva, è stata giudicata in tribunale con rito direttissimo e condannata alla pena di 8 mesi di reclusione e alla multa di 400 euro. La donna è stata poi rimessa in libertà.

Fonte: Veronasera.it