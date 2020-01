Lavori in tangenziale, caos traffico: lunghe code e rallentamenti

Tangenziale nel caos fin dalle prime ore di martedì mattina: hanno preso il via all'alba gli annunciati lavori di manutenzione dei confini stradali, dalla banchina alle griglie e caditoie, di fianco alla carreggiata. Le operazioni proseguiranno per quattro giorni: anche mercoledì, giovedì e venerdì senza sosta, dalle 6 alle 19.

Inevitabili i disagi, lungo la trafficatissima Tangenziale Sud, e già di prima mattina: lunghe code e rallentamenti, ma il picco è atteso per il tardo pomeriggio, nella più classica delle ore di punta, dalle 17 in poi.

I tratti interessati dai lavori

Queste sono i tratti interessati dai lavori: in periferia all'altezza degli svincoli di Via Labirinto e San Zeno, poi all'uscita di Brescia Centro e allo svincolo per la Tangenziale Ovest. In avvicinamento alle uscite, il limite di velocità è ridotto a 30 chilometri orari, per motivi di sicurezza, almeno fino al termine dei lavori.

La manutenzione riguarda entrambe le corsie di marcia, dunque rallentamenti sia in direzione Milano che in direzione Verona. E' la Provincia di Brescia che ha competenza sulla Tangenziale Sud: al termine di questa prima manche di lavori, ne sono previsti altri (ma in notturna) anche nelle prossime due settimane.