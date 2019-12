Piovono massi dalla montagna: strada chiusa, isolate due frazioni

Una frana in notturna di massi ha di fatto isolato le piccole frazioni di Presegno e Bisenzio, a monte rispetto a Lavenone: la strada rimarrà chiusa fino a nuovo ordine, o per lo meno fino alla sua pulizia e messa in sicurezza. L'unica via percorribile è una stradina di montagna, che sale fino al Monte Zovo e poi scende dalle Pertiche fino a Vestone.

Poche decine di famiglie per cui permane, comunque, una situazione di emergenza. La frana di massi si è verificata in nottata, probabilmente a causa del maltempo. Dalla montagna si sono staccati massi e rocce di dimensioni considerevoli: il più grande, circa un metro cubo di roccia, è precipitato sulla strada, ha sfondato il guard-rail ed è finito nel torrente.

In via precauzionale la strada è stata chiusa al traffico: fin da lunedì all'alba sono impegnati operai e tecnici comunali, i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione civile. Nelle prossime ore si deciderà il da farsi. Non si esclude un'operazione di disgaggio, ovvero il distacco forzato delle rocce a rischio caduta sul versante già interessato dalla frana.