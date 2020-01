Le lacrime per mamma Laura, stroncata da un tumore a soli 38 anni

Una vita spezzata troppo presto da una terribile malattia. Laura Castelanelli se n'è andata a soli 38 anni, stroncata da un tumore contro cui combatteva da tempo.

Una malattia contro cui ha lottato e che sembrava poter sconfiggere. Ma non è andata così, le sue condizioni sono precipitate durante il fine settimana: a nulla sono valsi gli sforzi dei medici, il suo cuore si è fermato per sempre in un letto dell'ospedale di Esine.

Impiegata e mamma, viveva a Pian Camuno, nella frazione Beata. Tutto il paese, in queste ore, si sta stringendo attorno al figlio Luca, alla madre Ines e al fratello Marco. L'ultimo saluto giovedì pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.