Aereo civile perde il contatto radio: Caccia Eurofighter lo intercetta sopra il Lago di Garda

Un Caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, schierato presso la base di Istrana (TV), sede del 51° Stormo con compiti di sorveglianza dello spazio aereo, è intervenuto nella mattinata di oggi, venerdì 14 giugno, per intercettare un velivolo civile della Lauda Air, che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli enti di controllo del traffico aereo (ATC). Il Caccia F-2000, come riferito da TrevisoToday.it, si trovava già in volo per un’attività addestrativa quando, poco dopo le 10, ha ricevuto l’ordine di intercettare il velivolo civile che aveva interrotto le comunicazioni.

Come previsto dalle procedure del sistema di difesa aerea, l'ordine è stato impartito dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, centro NATO responsabile della sorveglianza dell'area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO.



L’intercettazione, guidata dal personale dell’11° Gruppo D.A.M.I., è avvenuta dopo pochi minuti nei cieli sopra il lago di Garda, dove il Caccia F-2000 Eurofighter, appartenente al 36° Stormo di Gioia del Colle e schierato temporaneamente presso la base di Istrana, ha identificato il velivolo civile tramite VId (Visual Identification). Una volta accertato che non fosse in atto un’emergenza, lo ha scortato fino al confine dello spazio aereo nazionale, per poi tornare alla base.