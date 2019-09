Picchiata e poi strangolata per un computer: alla sbarra il killer della giovane Lala

Prima udienza del dibattimento per l'omicidio di Lala Kamara, la 26enne di Ponte San Marco, uccisa a Manchester lo scorso marzo. Stando a quanto ricostruito dell'accusa in aula, la giovane di origine senegalese - che da tre anni si era trasferita nella città inglese per coronare il suo sogno di diventare infermiera - sarebbe stata picchiata e poi strangolata da un connazionale: il 21enne Mustapha Dia.

Un ragazzo che Lala - cresciuta tra Lonato e Desenzano pare conoscesse, e anche piuttosto bene: per un periodo avrebbe pure diviso con lui, e altri giovani, l’appartamento alla periferia di Manchester dov'è stata trovata morta nella notte del 9 marzo.

Uccisa per un computer

La tesi dell'accusa, sempre sostenuta dal padre della giovane vittima, è quella della rapina finita in tragedia. La sera in cui si è consumato l'omicidio Mustapha Dia avrebbe tentato di sottratte un computer e Lala l'avrebbe sorpreso. Tra i due sarebbe nata una violenta colluttazione, poi sfociata nella tragedia.

Secondo quanto riferito dai familiari - che vivono a Ponte San Marco - subito dopo il delitto la 26enne sarebbe stata legata con le mani dietro la schiena, picchiata e infine strangolata. Lunedì il padre di Lala - che dopo l'omicidio era volato a Manchester per seguire da vicino le indagini che in pochi giorni avevano portato all'arresto del 21enne senegalese - si è trovato faccia a faccia con il ragazzo che ha spezzato per sempre la vita di sua figlia.

Aveva appena coronato il sogno di un vita

Nella prossima udienza sarà il turno della difesa: i legali di Dia dovranno fornire la loro versione dell'accaduto. Resta forte lo sconcerto e la rabbia, in tutta la comunità senegalese: Lala è morta poco dopo aver realizzato il suo più grande desiderio, quello di lavorare come infermiera in un nosocomio inglese. Due giorni dopo l'omicidio, avrebbe infatti dovuto cominciare a lavorare in un ospedale di Manchester: un sogno spezzato dalla brutale realtà.